Каждый третий школьник провел каникулы дома

При этом число школьников-путешественников вышло на «доковидный» уровень









О том, что ребенок этим летом никуда не выезжал и провел лето дома, сообщили 32% родителей. Организовали летний отдых на даче или в деревне 29% респондентов, сумели вывезти детей на берег Черного моря 19%. Каждая одиннадцатая семья (9%) отправила ребенка в оздоровительный лагерь.



О том, что дети путешествовали по России или в другой город, сообщили 6% родителей, о поездке за границу — 5%. Школьные лагеря посещали его этим летом дети лишь 1% опрошенных. Еще 6% поделились другим опытом: их дети гостили у родственников, отдыхали в санаториях, спортивных лагерях и т.д.



Лето 2021 года оказалось более удачным для школьников, чем лето 2020-го. По сравнению с прошлым годом большее число родителей сообщили о том, что ребенок побывал на Черном море, в других городах России, на открытых направлениях за границей и в оздоровительном лагере.



Отдых на Черном море оказался этим летом более популярным: в «доковидном» 2019-м о поездках на черноморское побережье сообщали 16% родителей, сегодня таковых 19%, — повлияли закрытые границы. При этом число школьников, побывавших в каникулы за границей и путешествовавших по России, восстановилось до «доковидного» уровня.



Фото: pixabay.com

Каждый третий школьник России провел все каникулы дома. Результаты опроса 1600 родителей детей-школьников из всех федеральных округов страны сообщает сервис SuperJob О том, что ребенок этим летом никуда не выезжал и провел лето дома, сообщили 32% родителей. Организовали летний отдых на даче или в деревне 29% респондентов, сумели вывезти детей на берег Черного моря 19%. Каждая одиннадцатая семья (9%) отправила ребенка в оздоровительный лагерь.О том, что дети путешествовали по России или в другой город, сообщили 6% родителей, о поездке за границу — 5%. Школьные лагеря посещали его этим летом дети лишь 1% опрошенных. Еще 6% поделились другим опытом: их дети гостили у родственников, отдыхали в санаториях, спортивных лагерях и т.д.Лето 2021 года оказалось более удачным для школьников, чем лето 2020-го. По сравнению с прошлым годом большее число родителей сообщили о том, что ребенок побывал на Черном море, в других городах России, на открытых направлениях за границей и в оздоровительном лагере.Отдых на Черном море оказался этим летом более популярным: в «доковидном» 2019-м о поездках на черноморское побережье сообщали 16% родителей, сегодня таковых 19%, — повлияли закрытые границы. При этом число школьников, побывавших в каникулы за границей и путешествовавших по России, восстановилось до «доковидного» уровня.Фото: pixabay.com

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.