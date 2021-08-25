Министр строительства Бурятии получил представление прокуратуры

Подготовка к зиме в республике идет с множеством нарушений



Прокуратура Бурятии проверила ход подготовки к отопительному сезону. Как сообщили в надзорном ведомстве, на сегодня выявлено более 200 нарушений закона.



Так, министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии получил представление прокуратуры по факту ненадлежащего исполнения контрольных полномочий в сфере тепло- и водоснабжения. Также в связи с ненадлежащим контролем за состоянием тепловых сетей районные прокуроры внесли 7 представлений руководителям предприятий. По результатам их рассмотрения необходимые работы проведены.



Прокуроры Баунтовского, Джидинского, Кижингинского и Хоринского районов направили в суды иски о понуждении ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления обеспечить топливом котельные, объявили 4 предостережения.



По искам прокуроров Железнодорожного и Октябрьского районов Улан-Удэ ТГК-14 заставили произвести капремонт теплосетей общей протяженностью около 6 километров. По иску прокурора Прибайкальского района на администрацию поселения «Турунтаевское» возложена обязанность отремонтировать 2,2 км сетей водоснабжения.



В Улан-Удэ прокуроры выявили нарушения законодательства и при подготовке к отопительному сезону жилищного фонда. «Управляющими организациями нарушались сроки проведения профилактических работ и технических осмотров, не обеспечивалась теплоизоляция трубопроводов. Их руководителям внесены представления», - сообщили в надзорном ведомстве.



Фото: «Номер один»

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