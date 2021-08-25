В Бурятии виновного в затоплении села чиновника оштрафовали на 2 тысячи рублей

Из-за нерасторопности «Бурятмелиоводхоза» вода затопила 10 дворов



Прокуратура Бурятии нашла виновного в подтоплении 10 дворов жилых домов в селе Старая Курба. Напомним, инцидент произошел в мае этого года. Из-за повреждения запорного устройства оросительной системы оказались подтоплены придомовые территории жилых домов по улице Центральная. Уровень воды во дворах составлял от 5 до 25 см

«Прокурорской проверкой установлено, что должностным лицом ФГБУ «Бурятмелиоводхоз» не содержалось в исправном (надлежащем) состоянии главное водозаборное сооружение Сундулгинской оросительной системы, в результате чего указанное сооружение было повреждено», - рассказали в надзорном ведомстве.



По результатам проверки в адрес врио директора «Бурятмелиоводхоза» внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. По постановлению прокуратуры должностное лицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 2 тысячи рублей.



Фото: МЧС Бурятии «Прокурорской проверкой установлено, что должностным лицом ФГБУ «Бурятмелиоводхоз» не содержалось в исправном (надлежащем) состоянии главное водозаборное сооружение Сундулгинской оросительной системы, в результате чего указанное сооружение было повреждено», - рассказали в надзорном ведомстве.По результатам проверки в адрес врио директора «Бурятмелиоводхоза» внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. По постановлению прокуратуры должностное лицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 2 тысячи рублей.Фото: МЧС Бурятии

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