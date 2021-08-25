В Бурятии найдена 16-летняя мама с ребенком и подросток из Тугнуя

С несовершеннолетним и их законными представителями сотрудники ПДН провели профилактические беседы





В Бурятии найден разыскиваемый полицейскими 15-летний житель Мухоршибирского района Сергей Герасимов. С ним все в порядке, сообщили в республиканском МВД.



Вчера вечером молодой человек самостоятельно пришел на автовокзал. Там его заметил водитель такси. Мужчина ранее видел ориентировку в СМИ о розыске мальчика и узнал его. Попросив у подростка номер телефона матери, таксист сражу же позвонил ей и сообщил, что везет подростка домой.



Также вчера вечером 16-летняя жительница Гусиноозерска Александра Тимофеева с сыном найдены родственниками у знакомого. С ними все в порядке.



Сотрудниками ПДН с несовершеннолетним и их законными представителями проведена профилактическая беседа.



Полиция Бурятии благодарит всех, кто оказал содействие в розыске несовершеннолетних, а также благодарит представителей СМИ и администраторов пабликов в соцсетях – за информационную поддержку.



Фото: «Номер один»





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