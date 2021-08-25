В Улан-Удэ вновь поднимается уровень Селенги

Вода в реке прибывает второй день подряд



В Улан-Удэ второй день подряд растет уровень воды в Селенге. За прошедшие сутки река поднялась на 4 см, достигнув отметки в 202 см. Сутками ранее уровень воды поднялся на 5 см.

Напомним, с 19 августа вода в Селенге шла на спад. По состоянию на воскресенье ее уровень составил 193 см. В связи с этим власти Улан-Удэ сообщили, что оперштаб по паводку



Как уже сообщалось, выход Селенги на пойму и подтопление низменных участков происходит при уровне в 230 см. Критической отметкой считается 330 см, когда может произойти затопление домов на прибрежной территории.



Фото: мэрия Улан-Удэ Напомним, с 19 августа вода в Селенге шла на спад. По состоянию на воскресенье ее уровень составил 193 см. В связи с этим власти Улан-Удэ сообщили, что оперштаб по паводку останавливает работу , однако ежедневный мониторинг уровня рек остается на контроле городского Управления по ЧС.Как уже сообщалось, выход Селенги на пойму и подтопление низменных участков происходит при уровне в 230 см. Критической отметкой считается 330 см, когда может произойти затопление домов на прибрежной территории.Фото: мэрия Улан-Удэ

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.