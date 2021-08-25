В Бурятии ставка по «Дальневосточной ипотеке» упала до 0,4%

На нее могут претендовать те, кто подтвердит свои доходы через Пенсионный фонд



Как сообщили в Минстрое Бурятии, «Дальневосточной ипотека» теперь доступна по ставке от 0,4%. На получение займа под такой процент могут претендовать граждане, которые подтвердят доходы и занятость с помощью выписки из Пенсионного фонда РФ. Она заказывается через сотрудника банка.

«В программе могут принимать участие семьи, если возраст обоих супругов не превышает 35 лет (включительно) либо граждане не старше 35 лет (включительно), не состоящие в браке и имеющие несовершеннолетнего ребенка, а также участники программы «Дальневосточный гектар». Еще есть одна категория клиентов, которые смогут воспользоваться Дальневосточной ипотекой – «Участник программы повышения мобильности трудовых ресурсов». Это граждане РФ, переехавшие на работу из других регионов в рамках реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов в субъекты РФ, входящие в состав Дальневосточного федерального округа», - рассказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.



Фото: pixabay.com «В программе могут принимать участие семьи, если возраст обоих супругов не превышает 35 лет (включительно) либо граждане не старше 35 лет (включительно), не состоящие в браке и имеющие несовершеннолетнего ребенка, а также участники программы «Дальневосточный гектар». Еще есть одна категория клиентов, которые смогут воспользоваться Дальневосточной ипотекой – «Участник программы повышения мобильности трудовых ресурсов». Это граждане РФ, переехавшие на работу из других регионов в рамках реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов в субъекты РФ, входящие в состав Дальневосточного федерального округа», - рассказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.Фото: pixabay.com

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