В Бурятии очередь в детсады сократилась почти в пять раз

Этого результата удалось достичь за последние четыре года



В Бурятии за последние четыре года очередь детей в дошкольные образовательные учреждения сократилась почти в пять раз, сообщили в пресс-службе правительства республики.



На 1 января 2017 года в федеральной системе доступности дошкольного образования числилось 10 340 детей в возрасте от двух месяцев до 7 лет, не обеспеченных местами в детских садах республики. На сегодня в очереди числятся 2 240 детей, из которых 840 малышей ясельного возраста и 1400 детей – в возрасте от 3 до 7 лет.



«Когда я впервые начал знакомство с Бурятией и посещал районы, очень много вопросов было связано именно с образованием детей. Родители обращались с просьбами улучшить условия учебы в школах и решить проблему нехватки мест в детских садах. И одной из самых первостепенных задач тогда стало создание новых мест. Строительство школ и детских садов – это пример адресной поддержки правительства и президента России Владимира Путина. Все наши просьбы поддержаны, мы включены в госпрограммы и нацпроекты», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



С 2017 года в Бурятии уже построено и открыто 19 новых детских садов. На строительство новых дошкольных образовательных учреждений Бурятии выделено 7,1 млрд рублей. Все новые сады могут принять 6 610 детей. Выделены средства на строительство еще одного детского сада на 150 мест в поселке Наушки Кяхтинского района совместно с ОАО «РЖД».



Фото: egov-buryatia.ru



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