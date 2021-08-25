В Улан-Удэ разрешили ходить в лес по грибы

Однако предостерегли от медведей, следы которых встречаются в пригороде



В Улан-Удэ горожанам разрешили посещать пригородные леса для заготовки дикоросов и сбора лекарственных растений для собственных нужд, сообщили в Комитете городского хозяйства.



В Железнодорожном районе - на Верхней Березовке за Этнографическим музеем народов Забайкалья, за кафе «Кулькисон», лесные кварталы от биатлонного комплекса «Снежинка» вдоль пешеходной тропы здоровья «Байкальская экологическая тропа», лесные квартарлы за буддийским центром «Ринпоче Багша».



В Октябрьском районе – в районе 6-го километра Спиртзаводской трассы по левой стороне автодороги от Улан-Удэ до стелы Тарбагатайского района.



Городское лесничество предупреждает горожан о том, что в лесах запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня в лесах, на прилегающих к ним территориях, включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов, приготовление пищи на открытом воздухе, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях.



«Наши лесники информируют о том, что не нужно сильно стремиться собирать грибы сейчас, так как большинство грибов сейчас поражены червями, а урожай диких ягод небольшой. Также мы советуем не забывать о безопасности в лесу. Ранее в километре от Этнографического музея на тропе здоровья были отмечены следы медведя, фото которых были опубликованы главой Бурятии Алексеем Цыденовым в социальных сетях. Бурприроднадзор привлек охотников для отслеживания косолапого. Неопытные люди, не знающие местность, могут легко заблудиться, поэтому жизненно важно иметь с собой полностью заряженный телефон, компас, при наличии навигатор или приложение с навигатором, которое можно установить на любой телефон. При посещении лесов просим не мусорить, не повреждать кустарники, деревья, не уничтожать шлагбаумы, аншлаги и знаки, установленные лесничеством», - рассказал главный лесничий МБУ «Городское лесничество» Максим Зятьков.



Лесничеством и сотрудниками полиции ежедневно проводится патрулирование лесов. За несоблюдение правил нарушителям грозит административный штраф до пяти тысяч рублей. Напомним, в Бурятии до 14 сентября действует особый противопожарный режим, в рамках которого в лесах Улан-Удэ ограничено посещение и пребывание граждан и въезд в них транспортных средств, за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования, определенных мест отдыха населения (остров Комсомольский, остров Богородский, футбольное поле на Верхней Березовке).



Фото: РАЛХ



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.