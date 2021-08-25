В Улан-Удэ росгвардейцы задержали подозреваемых в грабеже

В ходе автопогони, пытаясь уйти от наряда, злоумышленники чуть не сбили ребенка





В Советском районе Улан-Удэ к следующему по маршруту патрулирования наряду вневедомственной охраны Росгвардии обратилась женщина. Она рассказала, что на соседней улице возле гостиницы неизвестные избивают молодого человека и пытаются отобрать у него деньги.



Росгвардейцы оперативно прибыли по указанному адресу. Злоумышленники, увидев приближающийся служебный транспорт, сели в свой автомобиль и начали скрываться от правоохранителей. Во время погони, подозреваемые нарушали правила дорожного движения, чуть не сбили ребенка, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



В ходе непродолжительной погони 24 и 21-летние подозреваемые были задержаны. Они переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.



Фото: Росгвардия





В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.