«Бурятнефтепродукт» оштрафовали за несоблюдение антиковидных мер

Сумма штрафа составила 200 тысяч рублей



Советский райсуд Улан-Удэ вынес решение по иску Роспотребнадзора Бурятии к «Бурятнефтепродукту». Компанию привлекали к ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ – «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».



«Основанием для возбуждения административного дела стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований по профилактике коронавирусной инфекции. На предприятии отсутствовали устройства для обеззараживания воздуха, не соблюдался дезинфекционный режим, не обеспечены условия для обработки рук в местах общего пользования», - сообщили в ведомстве.



Суд признал компанию виновной в административном нарушении и оштрафовал на 200 тысяч рублей.



Фото: «Номер один» «Основанием для возбуждения административного дела стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований по профилактике коронавирусной инфекции. На предприятии отсутствовали устройства для обеззараживания воздуха, не соблюдался дезинфекционный режим, не обеспечены условия для обработки рук в местах общего пользования», - сообщили в ведомстве.Суд признал компанию виновной в административном нарушении и оштрафовал на 200 тысяч рублей.Фото: «Номер один»

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