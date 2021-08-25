25.08.2021
«Бурятнефтепродукт» оштрафовали за несоблюдение антиковидных мер

«Бурятнефтепродукт» оштрафовали за несоблюдение антиковидных мер

Сумма штрафа составила 200 тысяч рублей

Советский райсуд Улан-Удэ вынес решение по иску Роспотребнадзора Бурятии к «Бурятнефтепродукту». Компанию привлекали к ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ – «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

«Основанием для возбуждения административного дела стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований по профилактике коронавирусной инфекции. На предприятии  отсутствовали устройства для обеззараживания воздуха, не соблюдался дезинфекционный режим, не обеспечены условия для обработки рук в местах общего пользования», - сообщили в ведомстве.

Суд признал компанию виновной в административном нарушении и оштрафовал на 200 тысяч рублей.

Фото: «Номер один»
коронавирус штрафы


В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.


^