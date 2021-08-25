В Ильинке ремонтируют сразу четыре улицы

Они включены в проект «Безопасные качественные дороги»





Благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году в селе Ильинка ремонтируют четыре улицы: Октябрьская, Титова, Новая и переулок Клубный. Как сообщили в Минтрансе Бурятии, подрядчик уже приступил к укладке асфальта.

«В наш адрес постоянно поступали жалобы от населения, что на этих улицах дорога разбита, ямы, в некоторых местах асфальта вообще нет. Поэтому эти улицы, на которых в том числе расположены и социально значимые объекты, включили в нацпроект» - сообщил глава Прибайкальского района Сергей Семенов.На улице Титова подрядчик закончил укладку нижнего слоя асфальтобетонного покрытия с переходом на улицу Новая, где завершены работы по установке бордюрного камня и продолжаются работы по устройству тротуаров.Подрядчик ООО «Кабанское ДРСу» произвел работы по ремонту водопропускной трубы и приступил к укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на улице Октябрьская. В планах приступить к устройству верхнего слоя и отсыпке обочин при условии, что погода позволит выполнить данные работы. В переулке Клубный уложен верхний и нижний слой асфальта.«В этом году в план дорожных работ вносят корректировку погодные условия, и все же, все намеченные работы будут выполнены в срок. Отмечу, что ремонт улиц в Ильинке ведется с 2017 года, за этот период отремонтировали девять улиц, в этом году жители села получат еще четыре обновленные улицы», - рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.Напомним, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2021 году в Бурятии планируется отремонтировать около 110 км региональных и муниципальных дорог.Фото: Минтранс Бурятии