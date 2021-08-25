Жителя Бурятии насмерть придавило заглохшей вазовской «шестеркой»

Выпившие рыбаки толкали на проселке с пригорка, один из них оказался под машиной и погиб



В Бурятии на проселочной дороге вблизи села Сужа Иволгинского района было обнаружено тело 30-летнего мужчины, придавленного к земле автомобилем. Проводится доследственная проверка, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По предварительным данным, 20 августа два жителя села Нижняя Иволга на автомобиле ВАЗ-2106 поехали на рыбалку к реке Селенга. В течение дня они рыбачили и употребляли спиртные напитки, а вечером направились обратно, выбрав ухабистый путь по проселочной дороге вдоль берега ркеи. По пути автомобиль заглох.



Рыбаки вышли и стали толкать машину, которая от их усилий вскоре покатилась вниз с пригорка. В этот момент один из мужчин оступился, упал на дорогу и оказался прижатым к земле передней частью наехавшего на него автомобиля. Товарищ пытался помочь, однако не смог сдвинуть машину и не смог извлечь из-под нее и товарища. Он побежал за помощью в соседнюю деревню, вернулся спустя час с сельчанами, однако мужчина под машиной к этому времени скончался от удушья.



По этому факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.



Фото: buryatia.sledcom.ru



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.