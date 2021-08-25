В Бурятском оперном театре обновили зрительный зал и фойе

Завершен первый этап работ, запланированных в рамках федеральной программы к 100-летию Бурятии



В Бурятском театре оперы и балета завершился ремонт фойе и зрительного зала. Первый этап работ, запланированный в рамках федеральной программы к 100-летию Бурятии, завершен к открытию 82-го театрального сезона, сообщили в минкультуры республики.



Согласно проекту, окрашены стены в зрительном и кассовом залах, в фойе, обновлены сцена и освещение.



«Мы очень рады, что наш театр обновился к открытию нового сезона. Именно та часть, которую посещают зрители. Первый этап мы благополучно прошли. Следующий этап пройдет в 2022 году, когда мы обновим фасад здания. Все это делается на федеральные средства, при поддержке министерства культуры Бурятии», - говорит директор театра Эржена Жамбалова.



Здание театра оперы и балета в Улан-Удэ стало одним из 14 театров страны, построенных в послевоенное время. Оно выполнено в стиле сталинский ампир с национальными декоративными элементами и является памятником архитектуры федерального значения. Его строительство длилось с 1945 года по 1952 год.



«Бурятский театр оперы и балета вошел в список театров, в которых будут проходить праздничные мероприятия к 100-летию нашей республики. Ремонт здания поделен на два этапа на общую сумму 15,2 миллиона рублей. Половина пути пройдена успешно. Уверена, зрители смогут получить эстетическое удовольствие не только от спектаклей, но и от самой атмосферы театра», - комментирует министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Напомним, открытие нового сезона в театре оперы и балета состоится 12 сентября. Билеты уже доступны на сайте uuopera.ru и по телефону 21-36-00.



Фото: egov-buryatia.ru/minkult



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