750 миллионов лет назад Улан-Удэ плавал в океане

В это время столица Бурятии вплотную примыкала к экватору





Сайт dinosaurpictures.org предложил пользователям интернета восстановить картину мира и расположение континентов в глобальной исторической ретроспективе. Ресурс дает возможность посмотреть, какой была наша планета во времена появления первых зеленых водорослей или во времена вымирания динозавров.

Исходя из представленной модели, остров, сопоставимый с современной Гренландией, содержащий наш город, переместился в северное полушарие планеты примерно 470 миллионов лет назад, во времена появления первых коралловых рифов.





Более того, сайт подключил забавную опцию, позволяющую определить место, где находился какой-либо город в прошлом. С ее помощью можно выяснить, что, например, 750 миллионов лет назад Улан-Удэ находился чуть в стороне от Пангеи – глобального и практически единственного континента, и находился он под водой. Более того, столица Бурятии вплотную примыкала к экватору и находилась в Южной полусфере планеты.Последняя модель планеты представлена временем глобального вымирания динозавров - 66 миллионов лет назад. В ней уже угадываются современные очертания континентов, однако до нынешнего облика им все же далеко.Фото: pixabay.com