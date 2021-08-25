750 миллионов лет назад Улан-Удэ плавал в океане

В это время столица Бурятии вплотную примыкала к экватору
Сайт dinosaurpictures.org предложил пользователям интернета восстановить картину мира и расположение континентов в глобальной исторической ретроспективе. Ресурс дает возможность посмотреть, какой была наша планета во времена появления первых зеленых водорослей или во времена вымирания динозавров.
Более того, сайт подключил забавную опцию, позволяющую определить место, где находился какой-либо город в прошлом. С ее помощью можно выяснить, что, например, 750 миллионов лет назад Улан-Удэ находился чуть в стороне от Пангеи – глобального и практически единственного континента, и находился он под водой. Более того, столица Бурятии вплотную примыкала к экватору и находилась в Южной полусфере планеты.
Исходя из представленной модели, остров, сопоставимый с современной Гренландией, содержащий наш город, переместился в северное полушарие планеты примерно 470 миллионов лет назад, во времена появления первых коралловых рифов.
Фото: pixabay.com
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