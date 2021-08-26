В Бурятии ситуация с COVID-19 замерла на месте

Ежедневно регистрируется по 95-96 новых заражений





Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 55 944. Это на 96 случаев больше, чем было в среду. Из новых случаев 49% (27 326) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 768 человек, трое за минувшие сутки (все в возрасте старше 65), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 72 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 7 834 человека.



В стационарах получают лечение 389 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 311. В отделениях реанимации находится 52 пациента (из них старше 65 лет – 25), на ИВЛ – 23 пациента (из них старше 65 – 10), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 15.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходит 1 171 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 48 896 (+54) человек, дополнительно сняты с наблюдения 98 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 548 коек: занято – 389, свободно – 159 коек. Занятость коечного фонда составляет 70,9%.



За сутки проведено исследований от 2 163 человек, с нарастающим итогом – от 1 322 320 человек



Вакцинацию от коронавируса завершили 256 364 человека. План вакцинации – 431 580 человек до 1 октября.



Фото: pixabay.com



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