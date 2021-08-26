В Монголии до конца года продлен режим повышенной готовности из-за COVID-19

Сохранится приостановка пассажирских перевозок на госгранице за исключением международного аэропорта «Чингис хаан»



Правительство Монголии продлило в стране срок действия режима повышенной готовности до конца текущего года – по 31 декабря 2021 года включительно, сообщает



Это решение было принято в связи с широкой распространенностью опасных мутаций коронавируса по всему миру и оценкой эпидемической ситуации в аймаках.



В рамках этого срока также продлен срок действия решения о временной приостановке пассажирских перевозок на государственной границе до 31 декабря 2021 года, за исключением международного аэропорта «Чингис хаан».



По состоянию на 25 августа в масштабе страны официально зарегистрировано 199 274 случая заражения коронавирусом. Из них вылечены и выписаны из медучреждений 160 662 человека.



Фото: montsame.mn Правительство Монголии продлило в стране срок действия режима повышенной готовности до конца текущего года – по 31 декабря 2021 года включительно, сообщает МОНЦАМЭ Это решение было принято в связи с широкой распространенностью опасных мутаций коронавируса по всему миру и оценкой эпидемической ситуации в аймаках.В рамках этого срока также продлен срок действия решения о временной приостановке пассажирских перевозок на государственной границе до 31 декабря 2021 года, за исключением международного аэропорта «Чингис хаан».По состоянию на 25 августа в масштабе страны официально зарегистрировано 199 274 случая заражения коронавирусом. Из них вылечены и выписаны из медучреждений 160 662 человека.Фото: montsame.mn

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