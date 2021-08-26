На площади в центре Улан-Удэ выросла конопля

«Запрещенное» растение заметил бдительный горожанин



В паблике «Весь Улан-Удэ» появилось видео с площади Революции, реконструкция которой сейчас идет полным ходом. На краю площади, территория которой огорожена забором, горожанин заметил коноплю, выросшую в цветочной клумбе. Улан-удэнец не поленился и насчитал в ней несколько кустов каннабиса.



Отметим, схожий случай произошел в Улан-Удэ в 2019 году. Тогда газон на ул. Кабанской превратился в



Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ» Отметим, схожий случай произошел в Улан-Удэ в 2019 году. Тогда газон на ул. Кабанской превратился в «мечту наркомана» : вместо обычной травы там выросла самая настоящая конопля.Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.