Вернувшихся из-за границы жителей Бурятии продолжают штрафовать

За неделю к ответственности привлечены 6 граждан, не сдавших тесты на ковид





В Бурятии продолжают штрафовать граждан, вернувшихся из-за рубежа и не сдавших ПЦР-тест на коронавирус. Как сообщили в Роспотребнадзоре, за минувшую неделю к административной ответственности привлечены 6 граждан, прибывших из Кубы, Киргизии, Азербайджана, Сербии и Кореи. Общая сумма наложенных на них штрафов составила 90 тыс. рублей.

В ведомстве напомнили, что вернувшиеся из-за рубежа граждане обязаны в течение 3-х дней с момента въезда в РФ сдать ПЦР-тест на ковид и до получения результатов соблюдать режим изоляции. Вакцинированные или переболевшие в последние полгода граждане от этой обязанности освобождены.Кроме того, в течении 4-х дней со дня прибытия в Россию гражданин обязан разместить сведения о результатах ПЦР-теста, перенесенном заболевании или вакцинации на Едином портале государственных услуг.За невыполнение этих требований нарушителям грозят штрафы от 15 до 40 тысяч рублей.Фото: «Номер один»