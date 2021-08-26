В Бурятии продолжается конкурс детских рисунков

Он посвящен 100-летию республики



Этнографический музей продолжает конкурс детских рисунков «Моя республика. Мой город», посвященный 100-летию республики. Его участниками могут стать школьники от 8 до 14 лет.

«Главное условие конкурса – самостоятельное оригинальное изображение достопримечательностей Бурятии. На конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике (карандаш, цветной карандаш, мелки, гуашь, акварель, масло и т.д.)», - сообщили в музее.



Участникам конкурса необходимо подписаться на страничку музея в Instagram etno_museum03. На своей личной странице в Instagram опубликовать конкурсную работу с хештегом #Нашэтномузей и #МояРеспублика03 и отметив музей ссылкой @etno_museum03.



С положение конкурса можно ознакомиться на сайте музея (нашэтномузей.рф), где подробно описаны его условия, сроки и контакты для справок.



Заявки для участия принимаются на e-mail:



Прием работ будет продолжаться до 5 сентября.



Фото: со страницы музея в Инстаграм «Главное условие конкурса – самостоятельное оригинальное изображение достопримечательностей Бурятии. На конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике (карандаш, цветной карандаш, мелки, гуашь, акварель, масло и т.д.)», - сообщили в музее.Участникам конкурса необходимо подписаться на страничку музея в Instagram etno_museum03. На своей личной странице в Instagram опубликовать конкурсную работу с хештегом #Нашэтномузей и #МояРеспублика03 и отметив музей ссылкой @etno_museum03.С положение конкурса можно ознакомиться на сайте музея (нашэтномузей.рф), где подробно описаны его условия, сроки и контакты для справок.Заявки для участия принимаются на e-mail: konkurs_emtp@mail.ru , в теме письма необходимо указать заявка на участие в конкурсе «Моя республика. Мой город».Прием работ будет продолжаться до 5 сентября.Фото: со страницы музея в Инстаграм

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