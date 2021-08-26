В одной из школ Улан-Удэ 30% учащихся переведут на дистанционный формат

В остальных обучение будет идти в очном режиме
Согласно решению оперативного штаба, для предупреждения распространения коронавирусной инфекции 30% учащихся школы №8, где обучение идет в три смены, будут учиться дистанционно. Чередование очной и дистанционной формы будет проходить по неделям до конца сентября.
- Еще в двух школах №19 и 44, где имеется переуплотненность учащихся, обучение будет идти в очном формате, - сообщили в Комитете по образованию администрации Улан-Удэ.
В преддверии нового учебного года сотрудники Комитета по образованию проверили все школы, детские сады и учреждения дополнительного образования для мониторинга готовности к началу работы. Внимание проверяющих было обращено на завершение ремонтных работ, благоустройство территории, целостность ограждений, уборку травы, наличие разметки на дорогах и дорожных знаков вблизи зданий, организацию пропускного режима, готовность к антиковидным мерам безопасности.
- В целом образовательные организации готовы к учебному процессу. По итогам объезда нескольким учреждениям даны рекомендации, установлены сроки для устранения замечаний, - сообщили в комитете.
Напомним, с началом учебного года и завершением сезона отпусков власти республики ожидают подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Фото: «Номер один»
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