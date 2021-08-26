В Бурятии проведут сразу два субботника на Байкале

Всех участников обеспечат бесплатным транспортом и питанием



Экоактивисты планируют провести 28 августа сразу два субботника. Одна состоится в селе Максимиха, Баргузинский район, вторая - на озере Котокель – в 8 км от Байкала.



- У нас есть ограниченное количество волонтёрских мест, которое мы сможем обеспечить питанием и транспортировкой. Поэтому успевайте! Также будем благодарны тем, кто приедет самостоятельно на наши субботники, - призывает организатор акции Чингис Болотов.



Помимо всего прочего, для тех, кто приедет на уборку в п.Максимиха турбаза парк-отель «Кумуткан» предоставляет скидку на проживание 40%.



За подробностями можно обратиться в Инстаграм: @newenergy03





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