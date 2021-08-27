В Бурятии общее число случаев COVID-19 превысило 56 тысяч

Суточный прирост заражений впервые после долгого времени упал ниже 100



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 56 043. Это на 99 случаев больше, чем было в четверг. Из новых случаев 49% (27 355) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 771 человек, трое за минувшие сутки (все в возрасте старше 65), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 78 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 7 368 человек.



В стационарах получают лечение 379 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 298. В отделениях реанимации находится 53 пациента (из них старше 65 лет – 26), на ИВЛ – 27 пациентов (из них старше 65 – 10), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 17.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходит 1 231 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 48 931 (+35) человек, дополнительно сняты с наблюдения 194 человека.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилирована 541 койка: занято – 379, свободно – 162 коек. Занятость коечного фонда составляет 70%.



За сутки проведено исследований от 1 868 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 459 267 исследований.



Вакцинацию завершили 258 436 человек. План вакцинации – 431 580 человек до 1 октября.



Фото: pixabay.com



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.