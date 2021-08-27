27.08.2021
В Бурятии общее число случаев COVID-19 превысило 56 тысяч

В Бурятии общее число случаев COVID-19 превысило 56 тысяч

Суточный прирост заражений впервые после долгого времени упал ниже 100

Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 56 043. Это на 99 случаев больше, чем было в четверг. Из новых случаев 49% (27 355) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 771  человек,  трое за минувшие сутки (все в возрасте старше 65), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из выявленных за прошедшие сутки больных 78 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

Число контактных лиц – 7 368 человек.

В стационарах получают лечение 379 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 298. В отделениях реанимации находится 53 пациента (из них старше 65 лет – 26), на ИВЛ – 27 пациентов (из них старше 65 – 10), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 17.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходит 1 231 человек.

Всего выздоровели от коронавируса 48 931 (+35) человек, дополнительно сняты с наблюдения  194 человека.

В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилирована 541 койка: занято – 379,  свободно – 162 коек. Занятость коечного фонда составляет  70%.

За сутки проведено исследований от 1 868 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 459 267 исследований.

Вакцинацию  завершили 258 436 человек. План вакцинации – 431 580 человек до 1 октября.

Фото: pixabay.com
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