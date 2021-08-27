Житель Бурятии рассчитался за незаконную добычу омуля

Один «хвост» байкальского эндемика вышел ему дороже 7 тысяч рублей



В Бурятии судебный пристав взыскал с жителя Северо-Байкальского района материальный ущерб, причиненный в результате незаконной добычи байкальского омуля, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Как стало известно, молодой человек на участке реки Кичера незаконно выловил семь хвостов байкальского деликатеса, добыча которого запрещена. По оценкам специалистов, в результате незаконных браконьерских действий, водным биологическим ресурсам нанесен ущерб на сумму 50 960 рублей.



Нарушение законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, находящихся в федеральной собственности, и значительный ущерб стали основанием для обращения надзорных органов в суд за возмещением материального ущерба.



В службе судебных приставов на основании исполнительного документа возбуждено исполнительное производство, в рамках которого должнику вручено требование об исполнении решения суда вместе с предупреждением о привлечении к административной ответственности. В ходе исполнительного производства судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на заработную плату должника.



Сейчас вся сумма ущерба в полном объеме перечислена на счет Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.



Фото: 38fsvps.ru



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