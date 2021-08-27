В Иркутске судят создателей сети борделей

К уголовной ответственности привлечены 22 человека, в уголовном деле 105 томов



В Иркутске завершено расследование уголовного дела в отношении 18 лиц. В зависимости от роли каждого они обвиняются в «создании преступного сообщества и руководстве его структурными подразделениями», в «участии в преступном сообществе», в «вовлечении в занятием проституцией, совершенном организованной группой либо в отношении несовершеннолетнего», в «организации занятия проституцией, совершенном с применением насилия или с угрозой его применения; с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних», в «похищении человека, совершенном организованной группой», в «умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном организованной группой, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»,в «вымогательстве, совершенном организованной группой».



Как сообщили в Следственном управлении СКР по Иркутской области, в 2015 году житель города Иркутска создал структурированную организованную группу (преступное сообщество), в состав которой вовлёк своих знакомых, друзей и родственников, большинство из которых были ранее судимыми. Целью преступного сообщества стало получение финансовой выгоды путем совершения тяжких и особо тяжких преступлений. В Иркутске и Иркутской области была создана сеть фирм по оказанию интимных услуг с вовлечением девушек, в том числе несовершеннолетних.



Преступная деятельность организованной группы была пресечена в 2019 году следователями СК России при взаимодействии с сотрудниками полиции. Лидер преступного сообщества скрылся от следствия за пределы России. В январе 2021 года он был задержан в Батуми и арестован судом. В начале августа 34-летний мужчина этапирован в Иркутск.



За организацию и участие в преступном сообществе и ряд других преступлений следователями СК России к уголовной ответственности привлечены 22 человека.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу допрошены более 250 свидетелей, проведены 40 проверок показаний на месте с обвиняемыми, потерпевшими и свидетелями, 22 обыска, более 60 осмотров местности и мест происшествий, а также иные следственные действия. Назначены и проведены судебные медицинские экспертизы, комплексные амбулаторные и стационарные психолого-психиатрические судебные экспертизы. Объем уголовного дела составил 105 томов.



Иркутский областной суд начал рассматривать уголовное дело по существу. В отношении троих обвиняемых уголовные дела были направлены в суд ранее в связи с заключением ими досудебного соглашения. В ближайшее время суд в отношении них огласит приговор.



Фото: pixabay.com



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