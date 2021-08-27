ВСЖД перечислила в бюджет Бурятии 2,3 млрд рублей за январь-июль

В бюджет Росси магистраль направила около 14,3 млрд рублей налогов и страховых взносов



Структурные подразделения РЖД, а также дочерние общества компании, расположенные в границах Восточно-Сибирской железной дороги, за январь – июль текущего года в консолидированный бюджет России перечислили около 14,3 млрд рублей налогов и сборов.



Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. В казну региона поступило 11,7 млрд рублей.



По другим регионам налоговые выплаты составили:

в бюджет Бурятии — около 2,3 млрд рублей;

в бюджет Забайкальского края — около 139,7 млн рублей;

в бюджет Якутии — свыше 3,8 млн рублей.



Структурные подразделения РЖД и дочерние общества компании, расположенные в границах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Бурятии, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



Фото: company.rzd.ru



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