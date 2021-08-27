Авиакомпания «Ангара» оговорила условиями помощь пассажирам с детьми

Байкальская транспортная прокуратура потребовала удалить из правил компании незаконные условия



Байкальская транспортная прокуратура провела проверку исполнения федерального законодательства при задержке авиарейсов авиакомпании «Ангара». Выявлено несоответствие некоторых положений правил авиакомпании требованиям Воздушного кодекса РФ и федеральных авиационных правил, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



Так, правила авиакомпании предусматривают, что в случае задержки рейса услуги размещения в комнате матери и ребенка пассажиров с детьми предоставляются только, если такая комната есть в том или ином аэропорту. Условие выполнения перевозчиком этой обязанности противоречит требованиям федеральных авиационных правил и не предусмотрено федеральным законодательством.



Для устранения выявленных нарушений Байкальская транспортная прокуратура внесла представление директору АО «Авиакомпания «Ангара». Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, Правила авиакомпании приведены в соответствие с действующим законодательством.



Фото: pixabay.com





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