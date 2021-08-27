В Бурятии вышедшая из берегов река топит село

Вода уже затопила подполья 26 домов





В Тункинском районе Бурятии река Тунка вышла из основного русла. Как сообщил пресс-секретарь районной администрации Дора Хамаганова, вода зашла в подвальные помещения 26 домов жителей микрорайона Затунка в селе Тунка. Также пострадали покосы жителей Затунки.





- В данный момент ведем переговоры с подрядчиками «Регионавтодор» и ООО «Байкал», чтобы они пересмотрели параметры строящегося моста, из-за недочетов в проектно-сметной документации, изменили направление обходной дороги, установили трубы более широкого диаметра, для беспрепятственного прохода вод реки Тунка. Будут разрабатываться меры по восстановлению сообщения микрорайона Затунка, поиску источников финансирования для выплаты компенсаций жителям, в чьих подвальных помещениях стоят грунтовые воды. Угрозы жизни и здоровью жителям пока не наблюдается, - сообщил глава Тункинского района Чингис Маншеев.





Судя по комментариям главы района, проблема с затоплением села рукотворная и связана со строительством моста.Фото: с личной страницы Доры Хамагановой