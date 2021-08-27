В Бурятии активисты ОНФ нашли опасные маршруты у семи школ

«Фронтовики» призвали власти привести в порядок дороги и тротуары в канун 1 сентября



В Бурятии в канун Дня знаний активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта оценили, насколько безопасны маршруты следования детей в школы. Проверка прошла в рамках всероссийской акции ОНФ «Дорога в школу», которая проводится ежегодно с 2015 года и направлена на обеспечение безопасности дорожного движения вблизи школ, сообщили в республиканском исполкоме ОНФ.



В итоге выявлен ряд серьезных замечаний у семи школ.



Вблизи школы №63 в 112-м мкрн Улан-Удэ тротуар находится в плохом состоянии, засыпан песком. Нет разметки пешеходного перехода. Возле второго корпуса школы (в 113-м мкрн) обнаружены провалы на дороге у здания, с очень глубокой ямой.



У городской школы №58 на третьем участке станции Дивизионной загрязнено дорожное полотно, на подходе к зданию отсутствует искусственная неровность, дорожные знаки. Тротуары в ненадлежащем состоянии.



Выявлены также школы, на подходе к которым вообще не оказалось тротуаров. Такая ситуация у школы №55 по ул.Шукшина, 1, где также нет искусственных неровностей и дорожных знаков, возле школы №36 по ул.Магистральная, 3в, где нет освещения и не обновлена дорожная разметка.



У школы №18 по ул.Тобольская, 53 не только разрушен тротуар на прилегающей территории и нет уличного освещения, но и на выходе из школы нет дорожных знаков пешеходного перехода, ограничения скорости, а вдоль забора, на грунтовой дороге, имеется яма возле канализационного люка.



Одна из самых опасных ситуаций складывается на маршруте следования школьников к школе №17 по ул.Ключевская, 50а. Здесь с территории школы учащиеся выходят прямо на проезжую часть – на перекрёсток. Этот выход, по данным жителей близлежащих домов, является самым популярным для школьников. При этом разметка, обозначающая пешеходный переход, не доходит до ворот школы, а обрывается посередине дороги. Другая калитка выходит на территорию, похожую на парковку – не асфальтированную и не оборудованную дорожными знаками. На выходе с территории лежит бетонная плита, заменяющая лестницу, таким образом, не оборудован вход для маломобильных граждан.



У школы в поселке Поселье Иволгинского района по адресу Школьный переулок, 2 тоже отсутствуют дорожные знаки, разметка, искусственные неровности, что можно объяснить текущим ремонтом дороги, который создает трудности на маршруте следования учащихся.



Школа в поселке Тапхар Иволгинского района собрала ряд замечаний по состоянию дорожного покрытия прямо у главного входа. Здесь асфальт местами провалился, территория на входе в учебное заведение на момент проверки была огорожена от прохода. Также не хватает освещения вблизи школы.



«Все замечания мы направили в органы местного самоуправления. Дополнительно попросили власти проконтролировать своевременное окончание дорожных работ по установленному сроку - 30 сентября у школы в Поселье и осуществить все рекомендованные ОНФ мероприятия по всем проблемным участкам у школ. Это в первую очередь обустройство тротуаров, нанесение разметок, установка дорожных знаков и работы по устройству сетей наружного освещения. Учитывая приближение нового учебного года, мы просим оперативно провести эти работы», - прокомментировал эксперт ОНФ Вадим Захаров.



Фото: ОНФ



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