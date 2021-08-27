В Улан-Удэ на площади Революции высадили клены

Саженцы привезли из иркутского питомника





В Улан-Удэ на площади Революции высадили 31 клен Гиннала, их привезли из питомника «Санами» в Иркутской области. Сейчас высота саженцев 1,5-2 метра, взрослые деревья достигают до 10 метров в высоту. Первое дерево высадил заместитель мэра, председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

«Клен Гиннала отличает крона необычной формы – у взрослого растения она в виде шатра. В мае-июне клён зацветает жёлтыми бутончиками, собранными в соцветия. Осенью листья приобретают бордовый оттенок, если дерево растёт под прямыми солнечными лучами», рассказали в мэрии.





Напомним, реконструкция площади Революции идет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», это первый этап благоустройства территории, прилегающей к Гостиным рядам. В настоящее время завершается укладка тротуарной плитки, полностью завершен монтаж зрительской чаши амфитеатра, уличного освещения, построены все клумбы, высажен газон. На первом в Бурятии «сухом фонтане» установлено насосное оборудование, выполняется монтаж форсунок и защитных решеток.





Впервые на площади устроена масштабная система полива будущего газона, деревьев и кустарников.Фото: мэрия Улан-Удэ