В Бурятии пьяный водитель «Москвича» без прав погубил своего пассажира

Смертельное ДТП произошло в Тарбагатайском районе около села Десятниково



В Бурятии сегодня около шести часов утра 35-летний водитель автомобиля «Москвич», не имеющий прав, следуя в состоянии алкогольного опьянения со стороны села Мухоршибирь в направлении Улан-Удэ, в двух километрах от села Десятниково не справился с управлением и опрокинул машину.



В результате ДТП 30-летний пассажир от полученных травм скончался на месте аварии. Водитель получил травмы различной степени тяжести, сообщили в республиканской ГИБДД.



Фото: ГИБДД





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