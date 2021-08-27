27.08.2021
В Бурятии пьяный водитель «Москвича» без прав погубил своего пассажира

В Бурятии пьяный водитель «Москвича» без прав погубил своего пассажира

Смертельное ДТП произошло в Тарбагатайском районе около села Десятниково

В Бурятии сегодня  около шести часов утра 35-летний водитель автомобиля «Москвич», не имеющий прав, следуя в состоянии алкогольного опьянения со стороны села Мухоршибирь в направлении Улан-Удэ, в двух километрах от села Десятниково не справился с управлением и  опрокинул машину.  

В результате ДТП 30-летний пассажир от полученных травм скончался на месте аварии. Водитель получил травмы различной степени тяжести, сообщили в республиканской ГИБДД.

Фото: ГИБДД

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