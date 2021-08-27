В Улан-Удэ бар «Felicity» ожидают не сулящие счастья проверки

Его проверка пройдет по жалобе на нарушения антиковидного режима – ночных дискотеках



В Улан-удэ на заседании оперативного штаба по профилактике коронавирунсой инфекции зампред правительства Бурятии Петр мордовской поручил провести проверку по обращению жителя Улан-Удэ о подпольных вечеринках, сообщили в пресс-службе правительства республики.



В частности, проверки коснутся бара «Felicity», в котором по сообщению жителя Улан-Удэ не только проводят ночные дискотеки, но и допускают грубейшие нарушения противопожарной безопасности: заведение запускает посетителей, и двери закрываются изнутри до 6 часов утра. При этом, место для курения отведено внутри здания. Проверками фактов, указанных в обращении, займутся сразу несколько ведомств.



«Это не только полное пренебрежение здоровьем своих посетителей в период неблагополучной эпидобстановки по коронавирусу. В целях наживы подвергать жизни молодых людей такой опасности – это уже преступление. Все мы помним трагедию в ночном клубе «Хромая лошадь», когда такое же халатное отношение к противопожарным мерам привело к гибели 156 человек. Поэтому сегодня мы говорим не только о нарушении антиковидного режима. К проверке заведения привлечены и сотрудники Роспотребнадзора и специалисты противопожарной службы. Я хотел бы особо отметить, что из-за таких отдельных злостных нарушителей не должны страдать другие предприниматели, которые заботятся о своих посетителях, участвуют в профилактической работе. Усиление ограничений не нужно никому, поэтому противодействовать распространению инфекции должны все – требования для всех», - отметил Петр Мордовской.



Кстати, этот бар не раз привлекался к ответственности за нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции. Так, за нарушение действующих ограничений с июля на должностных лиц увеселительного заведения сотрудниками полиции составлено три протокола, еще два протокола составлено на руководство предприятия по статье 20.6.1 КоАП РФ. По двум административным делам уже вынесены судебные решения.



Кроме сообщений в социальных сетях обращения жителей Бурятии о нарушениях мер профилактики COVID поступают в Службу обработки экстренных сообщений «Система-112». С 24 марта 2020 года поступило 1205 обращений граждан по поводу нарушения санитарно-эпидемических мер.



Фото: pixabay.com



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