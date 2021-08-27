В Улан-Удэ детям из нуждающихся семей помогли собраться в школу

Накануне депутаты Горсовета вручили первоклассникам рюкзачки к 1 сентября

В Улан-Удэ продолжается активная подготовка к новому учебному году. Накануне в парке «Юбилейный» состоялась благотворительная акция «Собери ребенка в школу». В ее рамках 30 первоклассников получили полностью укомплектованные рюкзачки к первому сентября – с тетрадками, ручками, карандашами и другой необходимой канцелярией.

- У некоторых многодетных семей по трое-четверо детей. Конечно, очень сложно собрать ребенка. Это очень большая помощь! Желаю, чтобы все дети хорошо учились, были здоровые и счастливые, - высказалась мама четверых детей Евгения Соболева.

Среди получателей портфелей – дети из многодетных семей, а также оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Помимо вручения рюкзаков, будущих школьников ожидала развлекательная программа с аниматорами. Мероприятие организовано при поддержке Комитета по социальной и молодежной политике Администрации г. Улан-Удэ.

- Депутат приближен к населению и знает, как живет население на его округе. Знает те семьи, которые в трудной жизненной ситуации, и, конечно, помогает таким семьям, - рассказала руководитель аппарата улан-удэнского городского Совета депутатов Ульяна Афанасьева.

Подобные акции организованы во всех округах города. Акция «Собери ребенка в школу» проходит ежегодно перед Днем знаний. Напомним, мероприятие направлено на оказание адресной социальной помощи детям из малообеспеченных, многодетных семей. Принять участие может любой желающий – сборы школьных принадлежностей проводят в администрациях Октябрьского района (ул. Павлова, 1, каб. 23, тел. 43-11-58) и Советского района (ул. Советская, 23, каб. 18, тел. 21-61-03).









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