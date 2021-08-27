В Улан-Удэ обнаружили следы фекального загрязнения Селенги

В пробе воды у острова Комсомольский найдена кишечная палочка
В пробе воды в протоке Степная у острова Комсомольский обнаружено превышение гигиенического норматива по содержанию термотолерантных колиформных бактерий. Об этом сообщили сегодня в Управлении по ЧС администрации Улан-Удэ.
«Это свидетельствует об антропогенном загрязнении и является фактором риска возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Опасно использование реки Селенга для купания, отдыха и занятия спортом», - предупреждает ведомство.
Колиформные бактерии относятся к группе бактерий кишечной палочки. Обнаружение этих бактерий в воде говорит о возможном фекальном загрязнении реки.
Фото: «Номер один»
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