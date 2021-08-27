27.08.2021
Байкал вместе с Сочи и Алтаем вошел в число самых экстремальных маршрутов

Байкал вместе с Сочи и Алтаем вошел в число самых экстремальных маршрутов

На первом месте рейтинга - Ялта


Туристы выбрали самые экстремальные маршруты России, где приходится прыгать, лазить по мокрым камням, скользить по грязи и переходить реки по тонким бревнам, сообщает сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

В топ-10 экстремальных маршрутов вошли курорты Алтая (седьмое место), Байкала (девятое место) и Красноярского края (десятое место).

Самый экстремальный маршрут, по мнению туристов, — Ялта. Его выбрали 19% опрошенных. На втором месте Камчатский край (16%), на третьем — Карачаево-Черкессия (13%). Также были названы Сочи, Карелия, Мурманская область и Кисловодск.


Фото Номер один



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