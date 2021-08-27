Из-за роста уровня воды в Байкале Иркутской ГЭС разрешили увеличить сбросы

Решение приняли в Росводресурсы

Енисейское бассейновое водное управление Росводресурсов решило вновь повысить сбросные расходы Иркутской ГЭС до 3,3 тысячи кубометров в секунду, сообщили в пресс-службе мэрии.



24 августа уровень воды в реке Иркут превысил критическую отметку на 2 сантиметра, аварийные службы защищали от подтоплений посёлок имени Горького. За ночь уровень воды в реке упал ниже критических значений.



«Изменение режима работы гидроузла связано со стабилизацией гидрологической обстановки и снижением уровня воды на реках Иркут и Ангара», — говорится в сообщении.



С 16 часов 26 августа сбросной расход составит 3,15 тысячи кубометров в секунду, а с 10 часов 27 августа – 3,3 тысячи кубометров.



В июле Росводресурсы шесть раз увеличивали сбросные расходы на Иркутской ГЭС — с 2,5 тысячи до 3,3 тысячи кубометров в секунду, связывая с ростом уровня воды в озере Байкал. По данным экспертов, что уровень Байкала будет подниматься до середины сентября.



В августе водосброс на иркутском гидроузле планировалось повысить до 3,4 тысячи кубометров в секунду из-за увеличения водности Байкала, но вместо этого 8 августа уменьшили с 3,3 до 3,1 тысячи кубов в секунду из-за угрозы паводка в Иркутске. С 12 августа сбросы выросли до 3,3 тысячи кубометров в секунду. Из-за очередного подъёма воды в Ангаре 19 августа водосброс на Иркутской ГЭС снизили до 3 тысяч кубов в секунду.

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