В Бурятии задержан обвиняемый в убийстве трех человек

Раскрыто жуткое убийство в поселке Каменск, произошедшее в апреле этого года



В Бурятии 21 апреля утром



Установить лицо, причастное к убийству, по горячим следам не удалось. К расследованию преступления были привлечены наиболее опытные следователи, следователи-криминалисты следственного управления и сотрудники уголовного розыска МВД Бурятии. Производство по уголовному делу не прекращалось ни на один день. В итоге, на основании собранных по крупицам улик удалось изобличить ранее судимого 32-летнего местного жителя, который, по версии следствия, учинил жуткую расправу из-за того, что хозяйка квартиры отказалась дать ему спиртное. С остальными потерпевшими он расправился, избавляясь от очевидцев преступления. В ходе допроса мужчина признал вину и дал подробные показания. На основании собранных доказательств ему уже предъявлено обвинение, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, обвиняемый проживал в поселке Каменск. 20 апреля в течение дня он употреблял алкогольные напитки, а следующим утром направился в гости к знакомой пенсионерке, у которой стал просить выпивку, чтобы опохмелиться. Женщина пустила его в квартиру, однако в просьбе отказала. Во время разговора между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый выхватил из кармана нож и нанес им множество ударов в живот и шею хозяйке квартиры, после чего – еще несколько ударов подобранным молотком по голове.



В это время в квартиру зашла пожилая соседка. Злоумышленник напал на неожиданного свидетеля и с силой нанес женщине удар молотком по голове. От полученных повреждений обе потерпевшие скончались на месте происшествия. Обвиняемый отволок их тела в зал, где на диване увидел спавшего незнакомого мужчину – еще одного соседа. Осмотрев жилище, злоумышленник нашел бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, облил ею тела покойных, мебель и поджог, понимая, что в пожаре также погибнет спавший незнакомец. После этого обвиняемый скрылся с места происшествия.



Помимо этого, по данным следствия, на следующий день после убийства мужчина совершил разбойное нападение на местного жителя и похитил его имущество.



В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и сбор необходимой доказательственной базы. Обвиняемый содержится под стражей.



Фото: buryatia.sledcom.ru В Бурятии 21 апреля утром произошло возгорание квартиры одного из домов в поселке Каменск Кабанского района. В ходе тушения пожара внутри дома обнаружены тела двух женщин, 61 и 68 лет с колото-резаными ранениями и травмами, причиненными твердым предметом, а также тело 42-летнего мужчины, скончавшегося в результате отравления продуктами горения. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).Установить лицо, причастное к убийству, по горячим следам не удалось. К расследованию преступления были привлечены наиболее опытные следователи, следователи-криминалисты следственного управления и сотрудники уголовного розыска МВД Бурятии. Производство по уголовному делу не прекращалось ни на один день. В итоге, на основании собранных по крупицам улик удалось изобличить ранее судимого 32-летнего местного жителя, который, по версии следствия, учинил жуткую расправу из-за того, что хозяйка квартиры отказалась дать ему спиртное. С остальными потерпевшими он расправился, избавляясь от очевидцев преступления. В ходе допроса мужчина признал вину и дал подробные показания. На основании собранных доказательств ему уже предъявлено обвинение, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По данным следствия, обвиняемый проживал в поселке Каменск. 20 апреля в течение дня он употреблял алкогольные напитки, а следующим утром направился в гости к знакомой пенсионерке, у которой стал просить выпивку, чтобы опохмелиться. Женщина пустила его в квартиру, однако в просьбе отказала. Во время разговора между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый выхватил из кармана нож и нанес им множество ударов в живот и шею хозяйке квартиры, после чего – еще несколько ударов подобранным молотком по голове.В это время в квартиру зашла пожилая соседка. Злоумышленник напал на неожиданного свидетеля и с силой нанес женщине удар молотком по голове. От полученных повреждений обе потерпевшие скончались на месте происшествия. Обвиняемый отволок их тела в зал, где на диване увидел спавшего незнакомого мужчину – еще одного соседа. Осмотрев жилище, злоумышленник нашел бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, облил ею тела покойных, мебель и поджог, понимая, что в пожаре также погибнет спавший незнакомец. После этого обвиняемый скрылся с места происшествия.Помимо этого, по данным следствия, на следующий день после убийства мужчина совершил разбойное нападение на местного жителя и похитил его имущество.В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и сбор необходимой доказательственной базы. Обвиняемый содержится под стражей.Фото: buryatia.sledcom.ru

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