Школа из Бурятии выиграла грант в четверть миллиона

Команда представила проект туристко-краеведческого клуба



В Ульяновске прошел форум федерального проекта Российского союза молодёжи «Пространство развития». В рамках проекта проходил грантовый конкурс Росмолодежи. Было подано более 80 заявок из разных регионов России.



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- В состав вошли Татьяна Тарасова Игоревна, Татьяна Даздарова, Анастасия Десятова и Галина Черноярова. Команда представила проект «Туристко-краеведческий клуб Манул». Проект соберет ребят со всего района. Они будут изучать основы туристского дела, историю района, выходить в походы, участвовать в экологических акциях, квестах, - сообщает молодежный центр министерства спорта и молодежной политики Бурятии.



Фото: минспорт Бурятии







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