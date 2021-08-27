Жители Бурятии смогут заготавливать орехи с 1 сентября

Перечень мест сбора кедрового ореха появится с 30 августа на официальном сайте РАЛХ



В Бурятии с 1 сентября начинается заготовка кедрового ореха. Лесники определили места сбора орехов, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно в период действия особого противопожарного режима, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).



С полным перечнем мест сбора кедрового ореха можно будет ознакомиться с 30 августа на официальном сайте РАЛХ или в ближайшем лесничестве.



«Сентябрь – оптимальное время для сбора кедрового ореха. При ранней заготовке можно сбить семенные шишки. На одной ветке присутствуют шишки текущего года и завязи. Это шишечки, которые будут поспевать в течение года-двух. При раннем сборе повреждаются именно они. Сейчас орех еще зеленый, и собирать его несозревший – это причинять вред деревьям. Дерево может заболеть или даже погибнуть», – рассказывает Александр Телешев, главный лесничий Кяхтинского лесничества.



Основным разрешенным способом является сбор опавших шишек. В республике запрещена рубка плодоносящих лесных насаждений, отдельных деревьев и срезание плодоносящих ветвей для заготовки орехов, а также заготовка кедровых шишек с применением любого повреждающего механического воздействия на кроны и стволы деревьев.



Допускается съем созревших шишек с ветвей молодых деревьев кедра крючками на шестах или сбивание их палками. При добыче шишки околотом дерево серьезно повреждается. Кедр, возраст которого иногда достигает 600 лет, может погибнуть в течение 4-5 лет.



Между тем, за нарушение правил сбора кедрового ореха, в частности за раннюю заготовку, которая негативно влияет на рост и плодоносность деревьев, нарушитель может быть привлечен к административной ответственности.



Фото: РАЛХ



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