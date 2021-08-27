Минтранс Бурятии проверил качество ремонтируемых дорог

Нарушений не выявлено





Минтранс Бурятии продолжает проверять участки дорог, ремонтируемых в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Так, в селе Куйтун и поселке Николаевский Тарбагатайского района специалисты министерства измерили протяженность и ширину дороги на соответствие проектной документации, а также проверили наличие дорожных знаков.









В селе Куйтун завершена укладка асфальтобетонного покрытия протяженностью более двух километров на улице Ленина. Готовность объекта более 80%. Подрядчику предстоит еще устроить обочины дороги, выполнить работу по устройству тротуаров и остановок, нанести разметку и установить дорожные знаки. На дороге расположены школа, детский сад, дом культуры, почтовое отделение, магазины. По ней каждый день проходят муниципальные и межмуниципальные автобусы.В посёлке Николаевский ремонтируют улицу Трактовая протяженностью 400 метров. Дорога находится между ул. Октябрьская и Гаврилова, которые отремонтировали в 2019 и 2020 году соответственно.Почти завершены работы и на мосту через реку Воровка.В результате проведенной проверки физических параметров на улицах, никаких нарушений не выявлено.«Дорог, которые подлежат ремонту в Бурятии, достаточно много. При выборе первоочередных мы ориентируемся на социальную значимость объектов и на потребности населения в передвижении. Отмечу, что нацпроект продлен до 2030 года и нам предстоит еще много работы», - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.В рамках нацпроекта в этом году в Бурятии отремонтируют около 110 км муниципальных и региональных дорог.Фото: Минтранс Бурятии