В Бурятии разоблачена сигаретная «мафия»

В республике отмечается рост числа уголовных дел, связанных с торговлей нелегальной табачной продукции



В республике отмечается рост числа уголовных дел, связанных с торговлей нелегальной табачной продукции, использованием поддельных специальных (акцизных) марок для маркировки табачных изделий и т. д. Курительный спрос рождает криминальное предложение и, естественно, «черный рынок». Просто о криминальных сигаретах говорят меньше, чем о поддельном алкоголе или наркотиках. А ведь там тоже бывают свои сенсации.



Криминальный табак



В столице республики завершено расследование одного из крупнейших за последние годы преступлений, связанных с нелегальными сигаретами. Костяк организованной преступной группы составляли два брата из Улан-Удэ. Обоим под 40 лет.



Как установило следствие, на протяжении длительного времени – с июня 2017 по ноябрь 2018 года - родственники-преступники продавали в республике табачную и алкогольную продукцию с поддельными федеральными специальными (акцизными) марками. А также без них.



Распутыванием дела занимался отдел по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по Улан-Удэ.



Старший из братьев в свое время работал в качестве торгового представителя в компании, занимающейся в столице Бурятии продажей табачной, пивной продукции, продуктов питания. Пока работал, обзавелся нужными знакомствами.



Часть покупателей контрафактного товара состояла из лиц, с которыми обвиняемый познакомился во время своей трудовой деятельности торговым представителем, отмечают в полиции.



Удалось выяснить, что криминальная продукция частично привозилась в столицу республики аж из далекой Ивановской области.



Для увеличения оборотов, охвата новых территорий экс-торговый представитель привлек брата. Тот занимался реализацией этого контрафактного товара в основном в сельских районах, находящихся вблизи от Улан-Удэ. Свою криминальную продукцию преступники, как правило, продавали по заниженным ценам.



Низкую стоимость фигуранты объясняли «просроченными сертификатами и марками». Продавать предпочитали «своим» и избегали наличия их «продукции» на прилавках, говорят полицейские.



В ходе оперативных мероприятий, обысков в жилищах и местах хранения нелегальной продукции у «братвы» изъято около 50 тыс. пачек табачных изделий, 559 бутылок алкоголя различных наименований с поддельными марками, а также 600 литров этилового спирта. Очевидно, преступники придерживались принципа: где сигареты - там и водке есть место и наоборот.



Наложен арест на имущество обвиняемых на сумму в 2,25 млн рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.



Братья проходят по статье «производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». В том числе по самой серьезной, шестой части этой статьи УК. Максимальное наказание может составить до шести лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.



«Черный рынок» табака



В 2020 году по подобным фактам возбуждено 17 уголовных дел. В первом полугодии 2021 года возбуждено уже 21 уголовное дело, а также одно дело об административном нарушении. Ситуация явно нездоровая – в республике организован весьма внушительный «черный рынок» сбыта нелегальных сигарет.



По свидетельству представителей правоохранительных органов, уголовные дела по фактам производства нелегальной табачной продукции в Бурятии не возбуждались, оборудование в 2020 - 2021 гг. не изымалось. Другими словами, подпольные сигареты у нас не делают. Табачная «липа» завозится из-за границ республики. В прошлом году в Бурятии одна только полиция изъяла из оборота 13 537 пачек нелегальной табачной продукции. За шесть месяцев текущего года полицейские изъяли 5 838 пачек.



Сигареты и некоторые другие категории товаров находятся в России под усиленным контролем государства. На них предписано наносить маркировку кодом Data Matrix. Каждый курильщик знает, что это такое – маленький квадратик (заполненный символами), нанесенный на дно сигаретной пачки.



Табачные изделия как товар, подлежащий обязательной маркировке, можно продавать в рознице только с применением онлайн-кассы. При реализации маркированной продукции конечным потребителям организации и ИП розничной торговли обязаны регистрировать выбытие маркированной продукции из оборота с помощью контрольно-кассовой техники для сигарет и папирос (национальная система цифровой маркировки «Честный знак»), говорят в МВД.



Но криминальная практика такова, что потребители нелегального табака приобретают сигареты в неспециализированных точках и без применения контрольно-кассовой техники.



Мелочь, а неприятно



Не каждый «табачный» нарушитель, разумеется, попадает в исправительную колонию. К примеру, 31 марта этого года полиция разоблачила жительницу Кабанского района, занимавшуюся реализацией сигарет без документов, подтверждающих качество. На нее составлен административный протокол. Суд присудил ей штраф в 3 тыс. рублей. В тот раз из незаконного оборота изъято 200 пачек сигарет.



Немалая часть нелегального табака находится вне уголовной сферы. Мелких нарушителей наказывает уже Роспотребнадзор Бурятии.



«Табачные» административные расследования ведомства в отношении предпринимателей республики начались еще в минувшем году. Тогда ведомство выявило 875 пачек сигарет без обязательной маркировки. Виновным по решению суда выносились предупреждения и штрафы, а продукцию конфисковывали.



В первом полугодии 2021 года бурятское Управление Роспотребнадзора провело инспекцию более 13 тыс. пачек табачной продукции стоимостью более 2 млн рублей. Из оборота изъяли 662 пачки.



Гайки закручиваются



Масштаб нелегального табачного бизнеса в Бурятии и других регионах РФ пытаются изучать разные исследователи. В российских СМИ широко сообщалось об отмечаемых тенденциях.



Так, одни исследователи говорили, что в 2020 году доля нелегальной табачной продукции в нашей республике составляла 4%, а в первом полугодии 2021 года другие исследователи сообщали уже о 8,5%.



Говорить, что ситуация с криминальным оборотом сигарет вышла из-под контроля, пока рано. Но картина, согласно подобным оценкам, вызывает тревогу.



Вообще сообщалось, что в Бурятии около 60% торговых точек не передают полноценную информацию в федеральную систему «Честный знак», аккумулирующую сведения о продаже маркированной продукции.



Напомним, в прошлом году запрещен оборот немаркированных сигарет и папирос. С июля 2021 аналогичный запрет охватил сигары, курительный, жевательный табак, табак для кальяна и другую «альтернативную» продукцию.



В целом, судя по всему, ситуация в бурятской табачной сфере накаляется. И хотя нелегальным сигаретам пока что уделяется не такое внимание, как, к примеру, поддельному алкоголю, по своему размаху и последствиям для бюджета эта сфера ненамного отстает от бутлегерства. И, думается, что контролирующие и силовые органы продолжат закручивать гайки для торговцев паленой «табачкой».



Петр Санжиев, «Номер один».

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