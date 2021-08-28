В Бурятии снесут редкое здание царских времен

«Российские железные дороги» и республика так и не сумели договориться о передаче Бурятии интересного объекта



Под снос пойдет историческое здание бывшей пересыльной тюрьмы в городе Бабушкин на берегу Байкала. Теперь оно исчезнет с лица земли, оставшись только на фотографиях и в видеороликах.



Уходящая натура



Среди местных жителей этот двухэтажный дом недалеко от железнодорожного вокзала известен с советских времен как клуб железнодорожников.



В 1920-е гг. к каменной части, в свое время являвшейся упомянутой тюрьмой, построенной из больших кусков отесанной скальной породы, комсомольцы пристроили деревянную часть. В получившемся большом здании и действовал клуб.



Местные активисты выступают за сохранение хотя бы каменной части экс-клуба. С ликвидацией деревянной они готовы смириться, коль ОАО «РЖД» уже начало ее сносить. Но в каменной видят существенную часть истории своего родного города (он также известен как станция Мысовая, город Мысовск) на бурятском участке Транссиба близ Байкала.



- В 1941 году, до призыва на фронт, работал в этом клубе киномехаником, знаю все уголки здания. Улица Комсомольская, на которой стоит клуб, называлась тогда Трактовая, - вспоминает один из неравнодушных граждан.



Как рассказывают горожане, каменная часть сносимого здания соотносится по технологии строительства с постаментом местного маяка - памятника технической мысли XIX века.



Маяк построен для проводки парома «Байкал» и других судов по Байкалу и стал для города своеобразной визитной карточкой. Если сохранить каменную часть бывшего Клуба железнодорожников, то она была бы еще одним «стражем времени» - каменным свидетелем-напоминанием об уникальной бурной истории этих мест.



В Париже почему-то сохраняют развалины Бастилии, в Берлине - остатки Берлинской стены. В нашем городе реализуются туристические, культурные проекты. Получили бы грант - «зашили» бы наглухо стену и установили информацию для жителей и гостей, говорят активисты.



Минимущества: «Мы просили передать»



Однако ликвидация здания идет полным ходом.



Работы по демонтажу начались, и их завершение планируется на сентябрь 2021 года. Решение о списании и демонтаже здания клуба принято после длительной консервации, пояснили нашему изданию представители Восточно-Сибирской железной дороги из Иркутска.



Согласно письму, имеющемуся у ВСЖД, комитет государственной охраны объектов культурного наследия Бурятии около года назад сообщил железной дороге, что здание клуба не относится к памятникам истории и культуры.



На здание зарегистрировано право собственности ОАО «РЖД» - в 2003 году земельный участок находится в федеральной собственности и предоставлен ОАО «РЖД» по договору аренды земельного участка, также отметили на ВСЖД.



Железная дорога опровергла разговоры о том, что компания пыталась продать объект. На продажу он не выставлялся, заверили из города Иркутска.



История с клубом железнодорожников получилась не очень понятная. В 2018 году шла активная работа по подготовке сделки между «РЖД» и Республикой Бурятия по передаче бурятской стороне социальных объектов компании. Достигнуты договоренности о том, что ряд социальных объектов будут отчуждены в пользу региона.



- Список тогда получился большой, просили, чтобы они нам передали объекты. Условие «РЖД» такое – если будут передавать, то в рамках комплексной сделки. Не конкретному муниципальному образованию, а республике. Где согласие было - мы все забрали. В последующем республика зарегистрировала свои права и стала передавать объекты муниципалам. Но этот объект они (РЖД. – Прим. ред.) исключили, там такое обоснование – «находится в полосе отвода железной дороги». И они отказались передавать. Селиверстов (Леонид Викторович, экс-депутат Хурала от тех мест, ныне глава города Бабушкин. – Прим. ред.) у меня был, неоднократно думали над вопросом, выходили на Иркутск, на ВСЖД, отрабатывали, все-таки просили, чтобы передача была проведена, - вспоминает Маргарита Магомедова, министр земельных и имущественных отношений Бурятии.



Контактировали также с замгендиректора ОАО «РЖД» (город Москва), курирующим имущественные вопросы железной дороги.



- Это здание клуба железнодорожников более-менее приличное, поэтому и хотели его забрать. Но, к сожалению, отказались нам передавать. Не знаем, почему в «РЖД» так решили… Ту комплексную сделку готовили долго, года два согласовывали на уровне Совета директоров компании, и из-за отдельных объектов мы решили не рушить всю сделку, вынуждены были соглашаться. Какие-то объекты республике передали тогда безвозмездно, какие-то – за плату, - говорит министр.



К примеру, некоторые объекты здравоохранения железная дорога продала Бурятии.



ВСЖД: «Небезопасно для жизни»



По словам представителей ВСЖД, каменная часть клуба не зарегистрирована как отдельный объект. Еще они подчеркивают, что «ее отдельное сохранение не представляется возможным прежде всего ввиду небезопасности для жизни и здоровья жителей города, в том числе детей».



В последние годы клуб не эксплуатировался по назначению. Железная дорога говорит о низком спросе на услуги, предоставляемые данным объектом, и о вытекавшем отсюда «высоком уровне убытка на его содержание».



Здание законсервировали. Ну а коллектив, работавший в клубе железнодорожников, сократили. «Номер один» заверили, что все проходило по закону. В том числе сокращаемому персоналу предложили вакантные должности на других объектах ОАО «РЖД».



Здание в 2019 - 2020 гг. неоднократно предлагалось ОАО «РЖД» к передаче на безвозмездной основе МО «Городское поселение «Бабушкинское» в муниципальную собственность, говорят железнодорожники.



Глава города Бабушкин Леонид Селиверстов, с которым мы связались, в беседе с «Номер один» выразил недоумение по поводу такой позиции компании.



- Не могу понять, о чем они говорят. Я глава города с 2018 года. О какой передаче, приеме можно говорить по объектам, не вошедшим в комплексную сделку между «РЖД» и республикой? - отмечает он.



Бабушкинский глава привел в пример котельную «РЖД», отапливавшую детсад в городе Бабушкин и принятую муниципалитетом.

- Минимущества Бурятии нам передавало железнодорожную котельную, и мы взяли. По имуществу «РЖД», переданному компанией на территории республики, становлен такой порядок, - напомнил он.



В общем, как бы там ни было, компания и бурятская сторона к консенсусу, увы, не пришли.



На свалку истории



Законсервированное столетнее здание, которое так никому и не передавалось, стояло да ветшало. А тем временем по культурной жизни города у властей республики появился новый проект.



Как отметили в ВСЖД, в 2020 году «получен отказ от министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия в связи с планируемым строительством в 2023 - 2024 гг. Центра культурного развития города Бабушкин» в рамках национального проекта «Культура».



Каким образом сфера деятельности минтранспорта Бурятии касается здания экс-клуба железнодорожников, культуры и истории региона, нам не очень понятно, но отказ пришел. Видимо, после этого во весь печальный рост встал вопрос о списании ценного для самого западного города республики объекта.



9 ноября прошлого года по нему составлен акт. Комиссия в составе трех представителей дирекции социальной сферы ВСЖД осмотрела недвижимость и заявила о наличии деструкции деревянных конструкций в местах «замачивания атмосферными водами». Размеры лестничных маршей, наружную обшивку стен назвали не соответствующими современным строительным нормам. Также в акте говорили о многочисленных повреждениях и деформациях, оказывающих влияние на эксплуатационные характеристики и несущую способность конструкций. Касаются ли претензии всего здания экс-клуба или только его деревянной части, в акте не уточняется.



Что же будет теперь построено железной дорогой на освобождающемся месте в городе Бабушкин?



В настоящее время проводится планировка земельного участка. Строительство на данной территории ОАО «РЖД» не планирует, сообщили нашему изданию.



Со строительством современного, комфортного, красивого Центра культурного развития взамен демонтируемому дела продвигаются. Леонид Селиверстов сообщил, что идут подготовительные работы.



Здание же пересыльной тюрьмы царских времен – очень несовременное. Грубая, матерая каменная кладка, архитектурный стиль без особых изысков. Внутри его обитателям-заключенным тоже было, по-видимому, не слишком комфортно. Суровое здание из суровых времен. Но ведь это история родной земли, республики, города Бабушкин…



Искренне жаль, что железнодорожная компания и чиновники не нашли общего языка, чтобы сохранить постройку для потомков. А комитет государственной охраны объектов культурного наследия Бурятии - аргументов для включения здания в перечень памятников истории и культуры. Ведь таких объектов в республике всегда было мало. Теперь же станет на один еще меньше.



Петр Санжиев «Номер один».

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