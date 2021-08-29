Улан-удэнец добился отключения двух «золотых» видеокамер

Они опустошили карманы автомобилистов на десятки миллионов рублей



Благодаря судебной эпопее улан-удэнца Максима Лобышева по демонтажу двух сомнительных дорожных знаков и видеокамер в районе турзоны «Пески» данные устройства отключили. Эти камеры на трассе Улан-Удэ - Курумкан с 2016 года опустошили карманы граждан на десятки миллионов рублей. Много лет автомобилисты получали незаконные штрафы за превышение скорости.



Рекорды на дороге



Мы уже сообщали о двух «золотых» видеокамерах, показывающих высочайшую для Бурятии результативность. Так, по данным пресс-службы МВД по РБ, за первый квартал с небольшим 2021 года две камеры передали в ЦАФАП данные, материализовавшиеся в 4263 постановления об административных правонарушениях.



Суммы штрафов не указываются, однако, по приблизительным данным, два устройства за три месяца «наколотили» штрафов на сумму более 2 млн рублей. Поскольку камеры ударно «работают» на этом участке с 2016 года, то нетрудно подсчитать, что речь идет о штрафах на общую сумму не менее 20 - 30 млн рублей.



Подобные сомнительные рекорды сборов, как оказалось, абсолютно незаконных, выявили случайно. Летом 2020 года улан-удэнец Максим Лобышев поехал на Байкал. Двигаясь на участке «Пески» с разрешенной скоростью 90 километров в час, он получил штрафную квитанцию о том, что якобы нарушил правила. Поскольку на этом участке скорость ограничена 60 километрами в час из-за установленного знака «Начало населенного пункта».



Однако никакого поселка или деревни там никогда не было. Лобышев опротестовал штраф, а попутно получил документы, на основании которых в 2011 году границы поселения «Туркинское» были расширены, что стало основанием для включения местности «Пески» в его состав. Позже выяснилось, что в документы вкралась ошибка и турзона «Пески» не является населенным пунктом. Однако в 2016 году после установки ограничивающих знаков «Начало населенного пункта» и «Конец населенного пункта» там появились и две видеокамеры.



Из-за того, что эти знаки были плохо видны с дороги, автомобилисты стали массово получать штрафы. В итоге после жалобы Лобышева прокуратура Бурятии провела проверку, в результате чего выявила, что дорожные знаки установлены незаконно, и внесла представление об устранении нарушений в адрес ГКУ «Управление региональных автомобильных дорог РБ».



«Скоростные» деньги



Тем не менее дорожники почему-то встали в позу, напирая на то, что в «Песках», дескать, имеется населенный пункт. Прокуратуре пришлось подавать в суд для того, чтобы понудить их исполнить решение надзорного органа.



В чем причины того, что государственное учреждение так уперлось в вопросе признания незаконности установки дорожных знаков? Казалось бы, дело ясное - прокуратура увидела нарушения, а исполнительная власть, судя по сложившейся практике, обычно исправляет ошибку, указываемую ей надзорным органом.



- На данном участке наблюдаются явно избыточные ограничения, которые там не нужны, поскольку тяжких ДТП там не зафиксировано, - отмечает эксперт в области безопасности дорожного движения Саян Будаев. - Судя по всему, и знаки, и средства видеофиксации нарушений обеспечивают здесь не безопасность дорожного движения, а лишь пополняют бюджет.



Максим Лобышев полагает, что речь может идти не столько о бюджете, поскольку видеокамеры могут принадлежать частной организации в рамках распространенного в регионе «частно-государственного партнерства».



- Тут явно идет речь о больших деньгах, поэтому и оказывается такое противодействие, - полагает он.



Камеру - в «штрафники»



Между тем в МВД по Бурятии приняли решение еще до суда.



Направлено предложение ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия» о передислокации комплекса в иные аварийно опасные участки автодорог общего пользования, сообщили в ведомстве.



Но самая хорошая новость во всей этой истории заключается в том, что, как сообщили в ведомстве, «временно отключены загрузки с комплексов фото-, видеофиксации административных правонарушений, установленных на данном участке автодороги».



Поскольку точную дату «отключки» в МВД не указали, то, судя по всему, речь идет об апреле 2021 года, когда прокуратура внесла представление дорожникам о незаконности установки ограничивающих дорожных знаков в «Песках».



Учитывая, что с мая на трассе Улан-Удэ – Курумкан пошел большой поток туристов-автомобилистов, люди за эти месяцы сэкономили многие миллионы рублей.



А как быть с теми штрафами, что уже уплачены? Можно ли их вернуть?



Возврат назрел



- Прежде всего необходимо дождаться решения суда о признании незаконным решения об установке этих знаков и уже на этом основании подавать в суд для отмены административного наказания, - сообщил улан-удэнский адвокат Олег Клюкин.



Правда, адвокат отметил, что сроки обжалования по административным штрафам к этому времени уже могут пройти для многих автомобилистов. Да и подавать на взыскание неправомерно взысканных штрафов станут немногие. Дело в том, что львиная доля оштрафованных автомобилистов получила квитанции на сумму 500 рублей. Из них большая часть оплатила штрафы со скидкой в 50%.



- За 250 рублей число желающих пойти в суд будет минимальным - полагает адвокат.



Впрочем, Максим Лобышев, когда год назад подавал жалобу на незаконное административное решение, тоже искал не материальной, а больше моральной компенсации. Ведь не только для юристов, но и для граждан взыскать с государства свои деньги — хорошая веха на жизненном пути. Однако простым этот путь трудно назвать. Собирают деньги чиновники легко, а вот возвращать их обратно не хотят, упираясь со всей мощью бюрократической машины.



Дмитрий Родионов, «Номер один».

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.