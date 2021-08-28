Более 1300 детей отдохнули в оздоровительных лагерях ВСЖД

Соблюдение всех мер профилактики позволило избежать случаев заражения коронавирусом



Летом нынешнего года в детских оздоровительных лагерях и санаториях-профилакториях Восточно-Сибирской железной дороги отдохнуло 1328 детей.



В этот период работали загородные оздоровительные лагеря «Огоньки» в Шелеховском районе Иркутской области и «Сибиряк» в Селенгинском районе Бурятии, а также учреждения на базе санаториев-профилакториев «Подлеморье» в Севербайкальске и «Солнечный» в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



С учетом эпидемиологической ситуации , вызванной распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), был внесен ряд ограничений при организации работы объектов детского отдыха и оздоровления. Так, количество детей в отрядах не превышало 75% от проектной вместимости, перед каждым заездом весь персонал лагеря проходил тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции. Массовые мероприятия проводились на открытом воздухе, были отменены встречи с родителями.



В связи с объявленным локдауном в Бурятии, в детском оздоровительном лагере «Сибиряк» проведена всего одна смена, а в санаториях-профилакториях «Подлеморье» и «Солнечный» было проведено три смены.



Как отмечают специалисты, выполнение всех требований на объектах детского отдыха ВСЖД, предъявляемых при организации детского отдыха в летний сезон 2021 года, позволило избежать случаев заражения COVID-19 среди персонала и отдыхающих детей.



Фото: company.rzd.ru



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