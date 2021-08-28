В Улан-Удэ Селенга за сутки поднялась на 10 см ⠀⠀

Уровень воды в реке составил 208 см, что пока далеко от уровня выхода на пойму







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Напоминаем, что выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги и Уды 230 см.⠀Критическая отметка в реке Селенга - 330 см, в реке Уда - 400 см. ⠀







Фото: ulan-ude-info.ru В Улан-Удэ уровень воды в реке Селенге сегодня составляет 208 см. За сутки главный приток Байкала поднялся на 10 см, сообщили в городской администрации. Уровень воды в Уде – притоке Селенги составляет 122 см, упав за сутки на 1 см.⠀Напоминаем, что выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги и Уды 230 см.⠀Критическая отметка в реке Селенга - 330 см, в реке Уда - 400 см. ⠀ Как сообщал «Номер один» , выше по течению Селенги, на границе с Монголией, в результате подъема уровня Селенги в поселке Наушки подтоплены поверхностными водами 52 придомовых участка Уровень воды на участках слоем достигает до 80 см. На этих же участках в подпольях домов вышли грунтовые воды слоем до 40 см. В Наушках введен режим ЧС. Создан пункт временного размещения на 150 человек в Наушкинском доме культуры. Жильцы от эвакуации отказываются под расписку. В готовности для эвакуации автомобиль повышенной проходимости УРАЛ. Организован подвоз питьевой воды и продуктов. Медикаменты и дезинфицирующие средства имеются в наличии. Ожидается спад воды, которая пришла с территории Монголии, в ближайшие дни.Фото: ulan-ude-info.ru

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