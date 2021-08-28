В Улан-Удэ ищут 48-летнего горожанина

Сергей Черников ушел из дома 21 июля и не вернулся



Сотрудники полиции разыскивают 48-летнего жителя Улан-Удэ Сергея Черникова, который 21 июля вышел из дома по ул. Чертенкова и до настоящего времени его местонахождение не известно сообщили в МВД по Бурятии.



Приметы: европейской внешности, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.



Был одет: куртка бежевого цвета, джинсы синего цвета, обувь черная.



Особые приметы: сутулится, отсутствуют передние верхние зубы.



При наличии какой-либо информации о разыскиваемом Сергее Черникове или его местонахождении просьба позвонить по телефонам 8-924-390-60-60, 8-983-634-17-06 или 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии





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