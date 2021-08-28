В Улан-Удэ слесаря ЛВРЗ зажало тормозом локомотива

Мужчина госпитализирован в БСМП, ведется доследственная проверка



В Бурятии проводится доследственная проверка по факту нарушения требований охраны труда сотрудником Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода, повлекшее причинение вреда здоровью, сообщили в Восточном межрегиональном Следственном управлении на транспорте СКР.



Предварительно установлено, 27 августа около 14:30 местного времени слесарь по ремонту подвижного состава выполнял работы по креплению маслосборной крышки на электровозе, находящемся на третьей сборочной нитке цеха № 2. При выполнении этих работ с внешней стороны колесной пары он просунул свою голову и левую руку между подвеской и балансиром тормозной рычажной передачи. В этот момент сработала тормозная система и его голову и руку зажало. Он в тяжелом состоянии госпитализирован в БСМП.



В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия. Следственными органами проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Бурятской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства об охране труда по факту несчастного случая на заводе, уточнили в пресс-службе надзорного органа. Ход проверок находится на контроле Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Фото: zapsib-sut.sledcom.ru

















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