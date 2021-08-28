Байкал «цветет» цианобактериями

Специалисты объяснили природным фактором локальные изменения цвета воды в Байкале









«Все, что показывается в соцсетях, - бирюзовый цвет Байкала, зеленый и потом синий - это не что иное, как цианобактерии (сине-зеленые водоросли - прим. ТАСС), которые, пока живут, имеют зеленый цвет, а когда умирают, [приобретают] синеватый оттенок. Это подтверждает и Лимнологический институт, который брал пробы в районе бухты Песчаной. Это фауна Байкала, и цветение наблюдается ежегодно. Два года назад такая же ситуация была в Баргузинском районе Бурятии», - сказал Сафронов.



По его словам, с помощью авиации и маломерных судов специалисты проводят мониторинг в акватории озера, при выявлении каждого пятна отбирают пробы и направляют их на исследования. «Пока что явных загрязнений поверхностной воды Байкала не выявлено», - отметил Сафронов.



Представитель Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства Александр Пульников сообщил журналистам, что гибели водных биологических ресурсов в местах появления цветных пятен не зафиксировано.



По словам заместителя начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Евгения Гоголева, разлива горюче-смазочных материалов и других загрязняющих веществ, которые могли бы стать причиной появления пятен, в июле и августе в этих местах не регистрировалось.



Сафронов рассказал, что сейчас также проводятся дополнительные исследования в связи с обнаружением учеными загрязнения у острова Ольхон. Лимнологический институт Сибирского отделения РАН 12 августа сообщал, что там были выявлены следы, предположительно, лакокрасочной продукции в воде.



Ранее в социальных сетях стали появляться сообщения об изменении цвета воды в бухтах Бабушка и Песчаная.



Фото: «Номер один» Изменение цвета воды в некоторых местах озера Байкал на зеленый или бирюзовый, о чем массово сообщают пользователи в социальных сетях, связано с природным фактором - цветением фауны. Об этом заявил журналистам руководитель службы государственного экологического надзора Иркутской области Николай Сафронов, сообщает ТАСС «Все, что показывается в соцсетях, - бирюзовый цвет Байкала, зеленый и потом синий - это не что иное, как цианобактерии (сине-зеленые водоросли - прим. ТАСС), которые, пока живут, имеют зеленый цвет, а когда умирают, [приобретают] синеватый оттенок. Это подтверждает и Лимнологический институт, который брал пробы в районе бухты Песчаной. Это фауна Байкала, и цветение наблюдается ежегодно. Два года назад такая же ситуация была в Баргузинском районе Бурятии», - сказал Сафронов.По его словам, с помощью авиации и маломерных судов специалисты проводят мониторинг в акватории озера, при выявлении каждого пятна отбирают пробы и направляют их на исследования. «Пока что явных загрязнений поверхностной воды Байкала не выявлено», - отметил Сафронов.Представитель Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства Александр Пульников сообщил журналистам, что гибели водных биологических ресурсов в местах появления цветных пятен не зафиксировано.По словам заместителя начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Евгения Гоголева, разлива горюче-смазочных материалов и других загрязняющих веществ, которые могли бы стать причиной появления пятен, в июле и августе в этих местах не регистрировалось.Сафронов рассказал, что сейчас также проводятся дополнительные исследования в связи с обнаружением учеными загрязнения у острова Ольхон. Лимнологический институт Сибирского отделения РАН 12 августа сообщал, что там были выявлены следы, предположительно, лакокрасочной продукции в воде.Ранее в социальных сетях стали появляться сообщения об изменении цвета воды в бухтах Бабушка и Песчаная.Фото: «Номер один»

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