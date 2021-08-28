Природоохранная прокуратура вернула в госсобственность участок около Листвянки

Возвращено более 300 гектаров особо ценной природной территории вблизи Байкала



Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой установлено, что администрацией Иркутского района незаконно образован и оформлен в собственность земельный участок, расположенный в границах Прибайкальского национального парка в пределах водоохранной зоны озера Байкал.



Этот участок находится северо-восточней поселка. Листвянка, вверх по реке Крестовая. Его площадь (326,8 гектара) имеет высокую природоохранную ценность, относится к незатронутым территориям.



Участок занят лесом, в котором произрастают редкие виды растений, включенные в Красные книги России и Иркутской области (гусинолук зернистый, любка двулистная, любка буреющая, ветреница енисейская, волчик обыкновенный, кизильник блестящий). Обитают находящиеся под охраной государства ценные животные (орлан-белохвост).



В целях недопущения освоения значимой природной территории прокурор обратился в суд с иском о признании незаконным образование земельного участка, оспаривании права собственности Иркутского района на участок, снятии его с государственного кадастрового учета.



Решением суда требования прокурора удовлетворены, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.



Фото: epp.genproc.gov.ru



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