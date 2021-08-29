29.08.2021
Школы Бурятии проверяют на химию

Школы Бурятии проверяют на химию

Роспотребнадзор взял пробы воздуха в новых образовательных учреждениях республики

Как известно после ремонта в новых помещениях нередко сильно пахнет.  Используемые при строительстве и ремонте разные виды лаков, красок, шпатлевки, грунтовки и прочее имеют в своем составе множество вредных химических элементов, опасных для человеческого здоровья.    В основном это формальдегид, фенол, толуол и другие. В новых образовательных учреждениях, построенных в 2021 году в Бурятии не обошлось без подобных проблем. Сразу в нескольких школах Бурятии, открывающихся с 1 сентября  родители учеников почувствовали сильные запахи.

"В настоящее время специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Бурятия» проводится санитарная экспертиза СОШ, пробы воздуха в работе, результаты будут известны позднее, - сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по РБ Юлия Фетисова.

А пока школы усиленно проветривают и моют помещения - за несколько дней до начала учебных занятий есть шансы, что обучение будет комфортным  и безопасным.

Фото: "Номер один"
школа


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