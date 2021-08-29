В Бурятии за сутки никто не умер от коронавируса

Прирост за сутки составил 93 новых случая



В Бурятии за сутки зарегистрировано 93 новых случая коронавируса. Из них 75 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



49 % (27 431) приходится на жителей Улан-Удэ. Число контактных лиц – 7246 человек.



В стационарах Бурятии получают лечение 386 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 304.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1179 человек.



Первым компонентом привиты 323 203 человека (43,5 %) от взрослого населения, 260 808 человек полностью привиты (36,2%).



Фото: pixabay.com



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